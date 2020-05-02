Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Ростовский музыкальный театр пригласил зрителей послушать оперу «Траивиата». Трансляция состоится 2 мая на сайте театра, передаёт ИА REGNUM.

«В 18:00 мск приглашаем на онлайн трансляцию спектакля, покоривший не только ростовских зрителей, но и с успехом много раз показанного на лучших европейских сценах», — уточнили в театре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с действующим режимом всеобщей изоляции в период длинных выходных мероприятия организованы в формате онлайн. В дистанционном режиме можно посетить также концерты, выставки, мастер-классы.