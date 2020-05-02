Мэдисон, США, , 11:25 — REGNUM Экшен-игра Rune II получила масштабное обновление под названием Lazarus. Дебютный трейлер был опубликован 1 мая на YouTube-канале компании Epic Games.

По словам разработчиков, в Lazarus они полностью переработали боевую систему и систему прогрессии в Rune II. Обновление уже доступно для всех обладателей оригинальной версии игры.

Напомним, разработчики Rune II перешли в Bethesda Softworks. Поддержкой игры теперь занимаются её издатели — компания Ragnarok Game.

Читайте ранее в этом сюжете: В Call of Duty: Warzone могут появиться 13 новых игровых режимов