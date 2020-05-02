Москва, , 11:25 — REGNUM Российское здравоохранение находится в состоянии повышенной готовности к борьбе с эпидемией SARS-CoV-2. Судя по информаци, которую в ходе недавнего совещания с главами регионов обнародовал российский президент Владимир Путин, многие из его поручений, касающихся наращивания прочности системы здравоохранения, оказались даже перевыполненными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, если в начале 2020 года в России выпускали ежемесячно 60−70 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, то в апреле — больше 800, а в планах на май обозначено производство 2,5 тысяч аппаратов ИВЛ. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле. Также президент отметил, что к 28 апреля планировалось дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции, а по факту развёрнуто более 116 тысяч таких коек.

Отдельно внимание Владимир Путин обращает на то, что повышенная готовность к коронавирусу не может отменять лечение других тяжёлых заболеваний — люди должны получать помощь, государство не имеет права просить их подождать. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ профессор Николай Брико высоко оценивает принятые в России меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции и считает, что в целом готовность к борьбе с SARS-CoV-2 идёт опережающими темпами.

Он, в частности, напомнил, то наши медики начали действовать еще в начале января 2020 года, когда в Китае еще не было такого большого всплеска заболеваемости SARS-CoV-2. Немаловажную роль, по мнению эксперта, сыграла установка российских властей и Минздрава — спасать и бороться за жизнь каждого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, совещание с главами российских регионов Владимир Путин провёл 28 апреля. Тогда было заявлено о необходимости продления нерабочих дней по 11 апреля включительно.

Также глава государства особо подчеркнул, что в период эпидемии коронавируса никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания.

«Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь», — подчеркнул Владимир Путин.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях».

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