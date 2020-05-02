Тбилиси, , 11:23 — REGNUM В Грузии скончался еще один, восьмой пациент от осложнений COVID-19, сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/.

Этот летальный случай зафиксирован среди пациентов первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета. Как сообщила журналистам директор клиники Лали Турдзеладзе, скончалась женщина из Марнеули в возрасте 71 года. Помимо вируса, у нее был ряд хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение. Она ранее перенесла инфаркт миокарда, а на фоне COVID-19 у нее развился вирусный миокардит.

Вчера, 1 мая, в этой клинике скончался седьмой пациент, мужчина 83 лет, который также страдал рядом хронических заболеваний. Здесь же, в реанимационном отделении с вирусом лежит его жена, и ее состояние директор клиники также оценивает как крайне тяжелое.

По данным на 11:00 часов 2 мая, коронавирус в Грузии подтвержден у 582 человек, 207 пациентов выздоровели, 8 скончались. За последние сутки выявлено 16 новых случаев коронавируса.