Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Самолеты рейсами из Дели и Пхукета в общей сложности должны доставить в петербургский аэропорт «Пулково» 220 соотечественников. Об этом 2 мая сообщили в Смольном.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, судя по данным онлайн-табло «Пулково», рейс «Аэрофлота» SU233 из индийской столицы уже прибыл. Борт приземлился 2 мая в 09:58 мск, с него сошли жители Петербурга и Ленобласти, после чего самолет направился в Москву.

Вывозной рейс «Аэрофлота» SU275 с тайского Пхукета приземлится только ночью 3 мая, его ожидают в Петербурге в 03:30 мск. Соотечественники сядут в самолет только в 20:00 по местному времени.

Каждый из прибывших получает официальное предписание о необходимости 14-дневного карантина. в Петербурге туристов встречают порядка сотни уполномоченных сотрудников — транспортные полицейские, сотрудники МВД, Роспотребнадзора, медики и другие специалисты.

Еще в салоне граждан осматривают медики, затем они направляются по специально выделенному коридору к специалистам Роспортебнадзора, пограничникам и таможенникам. Туристы сдают тесты на коронавирус, затем на автобусах их доставляют либо домой, либо в обсерватор в Репино. При движении по городу автобусы сопровождают сотрудники ГИБДД и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Заметим, в апреле через «Пулково» в Россию вернулись уже порядка 850 человек.