Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Санкт-Петербург из Индии прибыл вывозной рейс с гражданам России, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU233 Дели-Санкт-Петербург-Москва прибыл в «Пулково» в 09:58 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение составили рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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