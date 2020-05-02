Ташкент, , 11:19 — REGNUM Первое нотариальное действие за последние десять лет выполнил частный нотариус в Узбекистане, сообщили 2 мая в Telegram-канале министерства юстиции республики.

С 1 мая в республике разрешили деятельность частных нотариусов. Первое нотариальное действие совершено в городе Коканде Ферганской области — оформлена доверенность на получение пенсии.

Ранее власти Узбекистана планировали перевести государственные нотариальные конторы в частные с 1 января 2020 года. Частные нотариусы были запрещены в мае 2010 года указом бывшего президента Ислама Каримова.

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