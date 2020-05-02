Красноярск, , 11:18 — REGNUM Медикам не удалось спасти жизнь исполняющей обязанности начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Елены Непомнящей, которая была госпитализирована после падения с высоты. Она скончалась в реанимации. Об этом 2 мая и, а сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«1 мая ушла из жизни и.о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за её жизнь, — говорится в некрологе. — К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало».

У Непомнящей остались муж и двое сыновей, один из которых только заканчивает школу. Министерство здравоохранения региона пообещало оказать её семье всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае Елена Непомнящая выпала из окна своего рабочего кабинета на пятом этаже.

Уточнялось, что инцидент произошёл во время дистанционного совещания с региональным министром здравоохранения Борисом Немиком. После падения женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

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