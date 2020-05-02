Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Ведущий Джефф Кейли на своей странице в Twitter анонсировал новое игровое мероприятие под названием Summer Game Fest. Соответствующий пост он опубликовал 1 мая.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1256237795707727872

Summer Game Fest пройдёт с мая по август 2020 года. Мероприятие будет включать в себя различные игровые выставки и онлайн-презентации.

Напомним, Джефф Кейли — это игровой журналист и телеведущий. Он наиболее известен как продюсер и один из организаторов ежегодной премии The Game Awards.

Читайте ранее в этом сюжете: В Assassin's Creed Valhalla можно будет играть на старых и новых консолях

Читайте развитие сюжета: В Call of Duty: Warzone могут появиться 13 новых игровых режимов