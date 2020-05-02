Курган, 2 мая 2020, 11:17 — REGNUM В Курганской области в мае нуждающимся будет доставлено порядка 77 тыс. продуктовых наборов, сформированных за счёт разных источников. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.
По словам Вадима Шумкова, за счёт части зарплат сотрудников органов государственной и муниципальной власти удалось собрать 25 млн рублей на организацию занятости тех, кто потерял работу. Для пожилых граждан на эти деньги будет обеспечиваться заготовка и бесплатная доставка дров.