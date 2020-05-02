Москва, , 11:15 — REGNUM Россия призывает международную общественность и организации правозащитников добиться от официального Киева расследования подробностей трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Такой призыв содержится в опубликованном на 2 мая сайте МИД РФ комментарии, посвященном шестой годовщине убийств и пожара в Доме профсоюзов Одессы.

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также в нем указывается, что в число таких резонансных нарушений входят расстрелы во время событий «майдана незалежности» зимой 2013−2014 года и убийства журналистов.

Кроме этого, говорится, что пришедший в результате февральского переворота 2014 года к власти режим П. А. Порошенко стремился не допустить честного выяснения обстоятельств одесской трагедии, что свидетельствует о его причастности к ним и его прямой за них ответственности.

Помимо того, уточняется, что смена украинской власти в минувшем году также не повлияла на ситуацию с расследование данной трагедии и ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в этом расследовании.

«В недавнем докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность по этому делу и подчеркивает, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия», — отмечается в комментарии МИД РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что, по его мнению, трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня.

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