Тбилиси, , 11:14 — REGNUM

От коронавируса в Грузии скончался еще один, седьмой пациент, сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/.

Как выяснилось, он проходил лечение в Первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета. Погибший — мужчина 83 лет, который страдал рядом хронических заболеваний, в том числе сахарным диабетом, и у которого из-за этого были ампутированы конечности.

В этой же клинике, в реанимации, лежит больная COVID-19 его жена, состояние которой врачи также оценивают как крайне тяжелое. Об этом в эфире интернет-телевидения «Палитраньюс» заявила директор клиники Лали Турдзеладзе.

1 мая в течение дня из больниц выписались 23 пациента, которые пополнили число выздоровевших от коронавируса до 207 человек.

Общее число инфицированных пока не изменилось, и на 21:00 часов 1 мая составляет 566 человек.