Тбилиси, , 11:11 — REGNUM «Критические и клеветнические заявления о деятельности лаборатории имени Лугара совершенно неприемлемы», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Сегодня в борьбе с пандемией, так же как и до этого в в научных достижениях центр Лугара имеет огромное значение и заслуживает нашей оценки и благодарности. Опыт центра, многолетнее сотрудничество с американскими партнерами и готовность нашей системы здравоохранения обеспечили успех Грузии на первом этапе борьбы с пандемией», — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба президента Грузии.

По его словам, распространение ложных информаций о деятельности этой лаборатории в Грузии воспринимается как попытка дискредитации ее достижений.

«Хочу еще раз подчеркнуть значение и роль деятельности лаборатории Лугара, ее руководства, сотрудников в управлении кризисом и его преодолении. Хочу от моего имени и от имени общества выразить им благодарность», — заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, что ранее подозрения относительно лаборатории Лугара высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а 28 апреля комитет госбезопасности Южной Осетии выразил предположение, что эта лаборатория может использоваться грузинской стороной для обострения эпидситуации в Абхазии и РЮО.