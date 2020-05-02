Брянск, , 11:06 — REGNUM В Брянской области подтверждено 1062 случая инфицирования коронавирусом. Об этом 2 мая сообщил региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

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Всего было проведено 15 436 исследований на наличие коронавирусной инфекции. За этот период пандемии скончались девять пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровел 261 человек.

Больше всего заболевших в Брянске — 510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Брянская область занимает 11-е место среди регионов России по количеству выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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