Брянск, 2 мая 2020, 11:00 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено у жителей Брянской области за минувшие сутки. 21 человек выздоровел, сообщили 2 мая в региональном оперативном штабе.
Больше половины новых случаев заражения выявили в Брянске — здесь прирост за сутки составил 42 случая. Таким образом, в областном центре всего зарегистрировано 510 заразившихся, в целом по региону коронавирус подтвердили у 1062 человек.
Лаборатории в общей сложности провели уже 15 436 исследований.