Симферополь, , 10:58 — REGNUM 1 мая крымские полицейские предотвратили несколько попыток граждан сбежать из обсерваторов. Об этом 2 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения SARS-CoV-2 сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Были различные моменты с выбиванием дверей, с проникновением на территорию. Но с МВД оперативно отрабатываем ситуацию», — уточнил Чемоданов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у четверых жителей Крыма выявили новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике зарегистрировано 104 случая заражения, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В обсерваторах с угрозой заражения SARS-CoV-2 находятся 250 медработников.

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