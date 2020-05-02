Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Геймеры, купившие игру Assassin's Creed Valhalla, смогут запустить её не только на Xbox One, но и на консоли нового поколения. Об этом 2 мая сообщил портал Screen Rant.

Это станет возможным благодаря тому, что игра получит поддержку сервиса Xbox Smart Delivery. Издание отмечает, что Ubisoft воспользовалась возможностью применить эту новаторскую службу Microsoft. Стоит отметить, что IT-компании достались эксклюзивные права на игру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft выпустила кинематографический трейлер Assassin's Creed Valhalla. Французский издатель и разработчик планирует выпустить игру в какие-то из праздников 2020 года.

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