Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом в регионе с начала пандемии общее количество заразившихся достигло 85 человек. Один из новых больных заразился от врача, сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом 2 мая сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Новые случаи коронавируса выявлены в Петрозаводске и в Сегеже, где отмечается наибольшее число зараженных в регионе. В Сегеже от заболевшего врача заразилась 83-летняя женщина. Как отмечает глава республики, она находится в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦРБ, подключена к аппарату ИВЛ.

«Сегежа сейчас находится на втором месте после Петрозаводска по количеству выявленных случаев инфекции. И мы понимаем, что, скорее всего, это число будет увеличиваться, так как в числе заболевших — медицинские работники», — отметил Парфенчиков.

Также выявлен первый случай коронавируса в Беломорске, который до недавнего времени считался «чистой зоной». Мужчина вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом. Сейчас он и ближний круг его общения изолированы.

Еще один случай зарегистрирован в поселке Салми Питкярантского района. Заражение произошло во время встречи членов семьи с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

«Все они также сейчас находятся на карантине. И поэтому еще раз напоминаю, в нынешней ситуации никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч. Поберегите себя и своих близких», — подчеркнул глава региона.

Всего в регионе насчитывается 85 зараженных коронавирусом, за последние сутки двое из них уже были выписаны, таким образом, общее число выздоровевших в Карелии достигло 13 человек. Кроме того, всего с начала пандемии в республике проведено 16 121 исследований, 2137 жителей Карелии находятся на самокарантине, 25 человек остаются в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в регионе госпитализированы с внебольничной пневмонией 283 человека, 38, с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, умерли. Однако летальных случаев за сутки нет. Парфенчиков отметил, что тесты на COVID — 19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией, кроме того, в большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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