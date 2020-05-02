Москва, , 10:56 — REGNUM Результаты скрининговых исследований различных групп населения в Москве свидетельствуют о том, что реальное количество заболевших COVID-19 в столице России составляет примерно 2% от городского населения. Об этом 2 мая написал московский мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что такой результат является минимальным значением между городами мира, которые также страдают от пандемии новой коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Собянин отметил, что распространение коронавируса в Москве получилось удержать, благодаря дисциплине и поддержке режима самоизоляции со стороны жителей города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что Москва стала одним из мировых лидеров по выявляемости на своей территории нового коронавируса.