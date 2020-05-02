Одесса, Украина, , 10:53 — REGNUM В Одессе усилены меры безопасности в связи с очередной годовщиной сожжения людей в Доме профсоюзов, сообщили 2 мая в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

«В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей», — сказано в сообщении.

Полицейские дежурят в центре города, а также в районе Соборной площади и Куликова поля. Они следят за порядком и за соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за прошедший год никакого прогресса в расследовании обстоятельств одесской трагедии и наказании виновных не произошло.

Напомним, 2 мая 2014 года сторонники госпереворота в Киеве подожгли одесский Дом профсоюзов, в котором укрылись противники майдана. По официальным данным, погибли 48 человек.

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