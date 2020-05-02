Брянск, 2 мая 2020, 10:57 — REGNUM Персональный концерт для девушки-инвалида дали музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Брянской области. Артисты устроили выступление под открытым небом возле дома девушки, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Елена попала в автомобильную катастрофу и ежедневно вынуждена бороться с недугами. Музыканты оркестра Росгвардии 1 мая выступили в роли волонтёров и подарили прекрасное выступление и хорошее настроение девушке
Артисты исполнили для девушки песни и стихи разного жанра: патриотические, о природе и лирические.