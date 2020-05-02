Брянск, , 10:57 — REGNUM Персональный концерт для девушки-инвалида дали музыканты военного оркестра Управления Росгвардии по Брянской области. Артисты устроили выступление под открытым небом возле дома девушки, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Елена попала в автомобильную катастрофу и ежедневно вынуждена бороться с недугами. Музыканты оркестра Росгвардии 1 мая выступили в роли волонтёров и подарили прекрасное выступление и хорошее настроение девушке

«Для нас самих это был необычный опыт. Мы очень рады, что в такой непростой период смогли подарить минутку радости человеку. И в каких бы условиях люди не находились они должны чувствовать себя частью общества», — отметил солист оркестра сержант Артём Чмут.

Артисты исполнили для девушки песни и стихи разного жанра: патриотические, о природе и лирические.