Псков, , 10:35 — REGNUM В Псковской области за сутки, число подхвативших коронавирус увеличилось на 17 человек, до 194 зараженных. Об этом 2 мая сообщает оперативный штаб по Псковской области.

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент в области проведено 9901 исследований. Всего в Псковской области с начала пандемии подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 194, выздоровело 19 человек, умерло — восемь.

Наибольшее число зараженных по городам: Псков — 61 и Великие Луки — 18. В некоторых районах региона также отмечается рост зараженных. Так, в Островском районе, где очаг заболевания обнаружился в больнице, число зараженных достигло 23 человек. В Новосокольническом районе, где очаг заболевания был обнаружен среди мигрантов, прибывших из Москвы для помощи в строительстве отделения больницы. Там заражены 22 человека.

Также большое число зараженных выявлено в Невельском районе — 16, Гдовском районе — 11, Псковском районе — 10 и Дедовическом районе — семь. В Пустошкинском, Струго-Красненском районах — по четыре. В Новоржевском, Печорском, Красногородском — по три. В Опочецком и Пыталовском — по два, в остальных — Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах — по одному случаю коронавируса.

«Как и ожидалось, на майские праздники в Псковскую область начали приезжать дачники, — написал на своей странице в соцсети губернатор региона Михаил Ведерников. — Обращаюсь ко всем, кто сейчас хочет посетить регион: не тратьте своё время зря, если у вас нет необходимых документов. Развернут. В ином случае без вариантов придётся две недели оставаться на даче — раньше положенного срока из области никого не выпустят. Это точно!».

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