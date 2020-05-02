Чита, , 10:28 — REGNUM В Забайкальском крае за последние сутки, 1 мая, выявлены 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевания зарегистрированы в Чите, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Агинском, Карымском, Могочинском районах. Об этом сегодня, 2 мая, информирует оперативный штаб региона.

Общее число инфицированных составляет уже 167 человек. Но есть и хорошие новости: победить COVID-19 смогли уже 49 человек. «Все они выписаны после того, как пробы на коронавирус дважды показали у них отрицательный результат», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первого заражённого SARS-CoV-2 в Забайкальском крае выявили ещё в феврале. Им стал гражданин Китая, прибывший в Читу с женой и дочкой. В режим самоизоляции регион перешёл с 31 марта. Власти Забайкалья одними из первых в России приняли беспрецедентные меры, отправляя на карантин всех гостей, прибывающих в регион. Также Забайкалье переходит на электронные пропуска.

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