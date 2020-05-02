Москва, , 11:01 — REGNUM Постановление, согласно которому Роспотребнадзор получает полномочия устанавливать требования к организации питания, а также к качеству продуктов, подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Документ 2 мая обнародован на российском правительственном сайте.

В постановлении вносятся изменения в положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласно которых Роспотребнадзор с этого времени может устанавливать «требования к организации питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения питанием», направленных на укрепление и сохранение здоровья людей.

Также указывается, что ведомство теперь может устанавливать нормы обеспечения питанием детей, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, а также находятся в учреждениях для отдыха.

Помимо этого, Роспотребнадзор наделяется правом установки допустимых норм замены одних пищевых продуктов другими и критериев «отличительных признаков пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роспотребнадзора описали отличия симптомов сезонной аллергии от проявлений заболевания COVID-19.