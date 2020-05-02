Сеул, , 10:30 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение числа въезжающих в страну. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По их словам, с 24 по 30 марта в страну ежедневно прибывало 2663 южнокорейца, что составляет 78% от всех въезжающих в страну, и 748 иностранца, что на 4% меньше, чем неделю назад (с 13 по 23 апреля).

Число иностранцев, въезжающих в Южную Корею на долгий период, также сократилось на 8%, до 622 человек в день, а въезжающих, на короткий промежуток, напротив, увеличилось на 20%, до 126 человек в день.

Предполагается, что в ближайшее время поток въезжающих в Южную Корею может увеличиться за счет мер правительства, позволяющих беспрепятственный въезд на территорию страны бизнесменам и представителям компаний из других стран.