Севастополь, , 10:20 — REGNUM Трагедия в Доме профсоюзов Одессы, где от разожжённого украинскими националистами пожара 2 мая 2014 года заживо сгорели десятки людей, это продолжение таких преступлений предшественников современных бандеровцев в годы Второй мировой войны как трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а также Волынская резня. Такое мнение высказал 2 мая глава республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Преступления, совершенные неонацистами в Одессе и на Донбассе, являются логическим продолжением преступлений украинских националистов, совершенных в годы Второй мировой войны. Они стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра, Хатыни, Волынской резней», — написал глава Крыма в своем посту, посвященном шести годам, прошедшим со дня одесской трагедии.

Также он отметил, что фактически такие действия являются войной новой власти Украины со своим народом, которую последняя ведёт руками наследников тогдашних бандеровцев.

Кроме этого, Аксенов подчеркнул, что за шесть лет почти ничего не изменилось и преступники так и не понесли заслуженного ими наказания.

«Режим, опирающийся на террор и управляемый заграничными кукловодами, обречен на провал. Уверен, что виновники одесского злодеяния обязательно получат по заслугам», — также указал он в своем сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года представители одесского «антимайдана» были загнаны местными «ультрас» и радикальными представителями «евромайдана» в здание одесского Дома профсоюзов, которое затем подожгли. По многим из тех, кто пытался спасти из огня из толпы радикальных представителей украинского «евромайдана» стреляли. В результате погибли как минимум 48 человек и ещё свыше 250 пострадало.