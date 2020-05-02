Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции 7737 человек. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в городском оперативном штабе.

Это больше, чем днем ранее, когда количество проведенных тестов составляло 7362.

Значительно возросло и количество лиц, находящихся на карантине. За сутки оно увеличилось на 598 человек. На утро 2 мая на карантине находится 3282 человека. Из них 74 гражданина размещены в обсерваторе. 428 человек — на самоизоляции, 2780 — контактные лица.

В петербургскую службу 112 о прибытии из другой страны на территорию России за сутки сообщили 30 человек.

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Напомним, в Петербурге в обще сложности зафиксировано 4411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека скончались.

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