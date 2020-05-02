Москва, , 09:57 — REGNUM В России на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся порядка 214 тыс. человек. Об этом 2 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в России остается 214 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было сделано более 3,9 млн тестов на коронавирус, за последние сутки — 221 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 13 220 человек выздоровели. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1169 человек.

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