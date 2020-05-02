Сеул, , 09:57 — REGNUM Неправительственная организация Global Civic Sharing запустит кампанию по сбору средств, которые будут направлены на покупку медицинских предметов для жителей Мьянмы, испытывающих трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По их словам, в Мьянме существует острая нехватка тест-систем на коронавирус, поэтому организация намерена закупить на вырученные средства маски, дезинфицирующие средства для рук и системы очистки воды для жителей округа Иравади.

Известно, что в Мьянме подтверждено 146 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались.