Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM Более 2,2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки. Это следует из обнародованных 2 мая данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 37 336 случаев.

При этом, как следует из данных ведомства, в настоящее время на лечении от заболевания COVID-19 находятся 26 167 человек при 9 950 выздоровевших (1 062 человека за минувшие сутки) и 1 218 летальных исходах (+71 человек за последние 24 часа).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что почти две тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Индии за прошедшие сутки при общем количестве инфицированных на тот момент 35 043 человек.