Курган, , 09:53 — REGNUM Власти Курганской области ограничили въезд в регион на период майских праздников. На дорогах Зауралья выставлены контрольно-пропускные пункты, сообщает региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в Курганской области.

Ограничения не распространяются на спецтранспорт — пожарные машины, скорую помощь и другие.

Въехать на территорию региона дозволено тем, кто имеет регистрацию в Курганской области, работает в ней, следует на похороны или лечение.