Омск, , 09:50 — REGNUM По состоянию на 2 мая в Омской области зарегистрировано 116 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

В том числе SARS-CoV-2 выявлен у 16 детей. В регионе 27 человек (20 взрослых, семь детей) уже выздоровели.

39 человек не нуждаются в госпитализации, так как не имеют клинических проявлений. Однако медики наблюдают за их состоянием ежедневно.

Омский минздрав напомнил о необходимости соблюдения мер самоизоляции:

«Омская область не достигла пиковых показателей заболеваемости, и расслабляться пока рано».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Омской области было зарегистрировано 107 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе скончались три пациента с коронавирусом.

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