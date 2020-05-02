Нагасаки, Япония, , 09:50 — REGNUM Один из зараженных новым коронавирусом членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося на стоянке в порту японского города Нагасаки, доставлен автомобилем скорой помощи в больницу. Об этом 2 мая сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Также уточняется, что в медицинское учреждение доставлен мужчина в возрасте 40 лет, однако данных о его гражданстве и состоянии здоровья не приводится.

При этом на борту лайнера Costa Atlantica находится 623 члена экипажа, 150 из которых заражены новым коронавирусом.

Кроме этого, один из инфицированных SARS-CoV-2 членов экипажа является гражданином РФ, и российские дипломаты следят, чтобы ему была оказана квалифицированная медпомощь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составляет более 15 тысяч человек. 494 человека из этого числа умерло и еще 332 находятся в тяжелом состоянии.