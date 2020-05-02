Тамбов, , 09:42 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 2 мая региональный оперштаб.

В числе заражённых — дети от двух до 17 лет, самому старшему из заражённых — 72 года. Один из пациентов с коронавирусом приехал в Тамбовскую область из Таджикистана, девять — из других российских регионов. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего на территории региона, таким образом, подтверждено 729 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 110 человек. Двое скончались. В больницах остаются 275 человек, в том числе 148 с подтверждённым заражением коронавирусом, 101 пациенту поставлен диагноз «пневмония». 1,8 тыс. человек находятся на карантине дома, в том числе 469 — с подтверждённым заражением.