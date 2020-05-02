Кембридж, Великобритания, , 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год. Об этом 1 мая сообщил портал Eurogamer.

Это решение было принято разработчиками из-за бушующей пандемии коронавируса. Сообщается, что Next Era значительно расширит игровой процесс, добавив в него много новых возможностей.

Напомним, Elite Dangerous — это космический симулятор от британской студии Frontier Developments. Геймеры могут запускать его в трёх режимах: однопользовательском, кооперативном и массовом многопользовательском.

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