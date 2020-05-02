Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве объем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу увеличился в десять раз, об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела», — написал Собянин.

Кроме того, отметил он, с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов.

«Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», — заключил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России было выявлено 114,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 13 220 человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1169 человек. Всего было проведено более 3,7 млн тестов. Под наблюдением врачей остаются более 211 тыс. человек.

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