Ташкент, , 09:29 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 2094, сообщили 2 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 2 мая (8:00 мск). Днем ранее в это время выявлено 2046 случаев заражения. Таким образом, за последние сутки обнаружено 48 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1212 человек, скончались девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана начали поэтапное смягчение ограничительных мер. В частности, жителям республики разрешили пользоваться личным транспортом в установленное время и гулять во дворе дома.

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