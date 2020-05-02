Кигали, , 09:26 — REGNUM Правительство Руанды объявило о планах частично ослабить жесткие карантинные меры, введенные шесть недель назад для предотвращения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление правительства.

В соответствии с заявлением, ограничения будут сняты с 4 мая, хотя некоторые меры будут сохранены.

В стране будет введен комендантский час — с 20:00 по местному времени до 05:00. Все школы будут закрыты до сентября, а пограничные пункты останутся закрытыми, за исключением грузоперевозок и возвращения граждан Руанды из других стран. Рынки откроются частично, а отели и рестораны будут закрываться к 19:00 по местному времени.

Спортивные комплексы, спортивные залы, бары, места отправления культа останутся закрытыми, но отдельные спортивные мероприятия на открытых пространствах будут разрешены. Пассажиры будут вынуждены придерживаться правил социального дистанцирования в общественном транспорте, но поездки через провинции пока что не будут разрешены.

На сегодняшний день в Руанде подтвердили 243 случая заражения коронавирусом, 84 из которых были зарегистрированы за последние семь дней.

По данным министерства здравоохранения Руанды, рост числа случаев заражения в стране произошел из-за водителей грузовых автомобилей, которые были допущены из Кении и Танзании.

Руанда была первой африканской страной к югу от Сахары, которая ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.