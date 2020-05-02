Токио, 2 мая 2020, 09:22 — REGNUM Звукозаписывающая компания Wayô Records выпустит саундтрек оригинальной Streets of Rage на аудиокассете. Об этом 1 мая сообщило издание Kotaku.
Релиз саундтрека в необычном формате приурочен к выходу новой части серии — Streets of Rage 4. Сообщается, что на кассете геймеры смогут послушать 22 трека из оригинальной игры.
Напомним, релиз Streets of Rage 4 состоялся 30 апреля 2020 года. Игра была тепло встречена геймерами и критиками.
Читайте ранее в этом сюжете: Оригинальная Star Wars: Battlefront получила поддержку мультиплеера в Steam