Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чебоксарах провели 20-часовую операцию на почках пациенту, заражённому коронавирусом. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии.

В БСМП Cheb-bsmp.med.cap.ru

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Чебоксарах впервые проведена операция по заместительной почечной терапии у пациента, больного COVID-19. Оперировал Михаил Доброхотов.

«Операция продолжалась более 20 часов, в ходе которой пациенту оказывалась вся необходимая медицинская помощь на должном уровне. Специалисты проводили операцию в защитных костюмах, следуя всем инструкциям по защите и профилактике коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что операция прошла успешно. Пациент продолжает лечение.

В Чувашии на 1 мая под наблюдением находилось 1635 человек, в том числе 993 человек изолированы в домашних условиях. Заражение коронавирусом официально выявлено у 627 человек, выздоровели 118 пациентов, скончались восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, все умершие — пожилые граждане старше 60 лет, у всех «имелись сопутствующие тяжелые заболевания».