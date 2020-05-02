Кейптаун, , 09:22 — REGNUM С пятницы, 1 мая, в ЮАР начали ослаблять некоторые ограничения, введенные в рамках полного карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, полный карантин был введен в южноафриканской стране на пять недель.

С 1 мая некоторым предприятиям было разрешено вновь открыться, рестораны начали работать на доставку, а семьям было разрешено выходить из дома для занятий спортом. Однако правительство развернуло больше войск на улицах и ввело комендантский час. Продажа алкоголя и сигарет остались под запретом.

Как отмечают репортеры, в ЮАР ввели одни из самых жестких мер на континенте для сдерживания пандемии. К настоящему моменту в стране было подтверждено чуть более 100 случаев COVID-19 с летальным исходом. Полный карантин, однако, по мнению экспертов, оказал разрушительное воздействие на экономику ЮАР.

Корреспондент ВВС в Йоханнесбурге Эндрю Хардинг сообщил, что в ЮАР, в которой еще до пандемии отмечался экономический спад и глубокое неравенство, существует угроза голода и отчаяния среди населения.