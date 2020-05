Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Обновление к оригинальной Star Wars Battlefront вернуло в неё возможность включить режим многопользовательской игры в сервисе Steam. Об этом 1 мая сообщил журнал PC Gamer.

Ранее поклонники видеоигры могли делать это через сервис GameSpy, однако он был закрыт в 2014 году. После этого им приходилось прибегать к установке различных модификации или настраивать локальную сеть, чтобы вместе играть в Star Wars Battlefront, что требовало излишних усилий. Новое обновление для версии игры в Steam неожиданно решило эту проблему.

Релиз оригинальной игры Star Wars: Battlefront состоялся в сентябре 2004 года. В 2015 году вышла её перезагрузка, в которой появился многопользовательский режим.

