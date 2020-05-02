Москва, , 09:14 — REGNUM Рекомендацию по утилизации средств индивидуальной защиты по возвращении домой с улицы в условиях карантина из-за нового коронавируса дали гражданам России во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

«После возвращения с улицы необходимо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты, положив их в отдельный целлофановый пакет», — говорится в рекомендациях ведомства населению, опубликованных на сайте ведомства.

Также по возвращении домой с улицы рекомендуется вымыть обувь, поменять одежду и вымыть руки под тёплой водой в течение 20 секунд, а также умыть глаза и лицо и промыть горло с носом.

Кроме этого, находящимся на карантине рекомендуется упаковывать мусор в прочные двойные мусорные пакеты, которые необходимо плотно закрывать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения новым коронавирусом.

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