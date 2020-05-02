Благовещенск, , 09:09 — REGNUM В городе Белогорске Амурской области при 12 лабораторно подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией насчитывается более 300 лиц, контактировавших с инфицированными гражданами. В администрации города не исключают возможного закрытия города на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Белогорска.

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«Готовимся к закрытию города. Вместе с полицией обследовали все ходы — выходы, всего их 14, открыто для движения будет 2−3, со стороны Благовещенска. Остальные выезды из Белогорска будут перегорожены или перекопаны. Но окончательного решения ещё нет», — сказал мэр Белогорска Вячеслав Мелюков.

В Белогорске с 1 мая закрыты все гостиницы. Отменены дачные автобусные маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в регионах Дальнего Востока выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.