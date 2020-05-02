Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 355.

«Из 30 новых случаев COVID-19 — 8 чел. прибывших из других регионов, 10 сотрудников МВД, 6 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 6 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах проходят лечение 219 пациентов, ещё 7 госпитализируют в ближайшее время. В реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов, из них двое больных в возрасте 65 и 89 лет на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

27 заражённых направлены под медицинское наблюдение в пансионате на базе Центра восточной медицины. Как сообщало ИА REGNUM, там размещают пациентов с лёгким течением COVID-19 или при отсутствии симптомов.

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