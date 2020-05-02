Кемерово, , 08:54 — REGNUM В Кузбассе на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса приостановлен сезонный бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом сообщает областная администрация, уточняя, что меры приняты «наряду с другими регионами России». Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области приняли проект закона о приостановлении действия закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в весенне-осенний период» сразу в двух чтениях.

«Очень важно соблюдать режим самоизоляции всем жителям области, особенно людям старшего поколения, потому что они находятся в самой рискованной группе по заболеваемости COVID-19, — прокомментировал решение министр транспорта региона Сергей Рубан. — Отмена бесплатного проезда для граждан пенсионного и предпенсионного возраста — мера вынужденная, она направлена исключительно для защиты здоровья наиболее подверженных заражению жителей региона». В соответствии с документом, для граждан пенсионного и предпенсионного возраста бесплатный проезд в городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также электропоездах пригородного сообщения приостановлен с 1 мая 2020 года.