Пермь, , 14:02 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту несанкционированного вторжения в дистанционное обучение школьников, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, в апреле во время урока по географии, который проходил в дистанционном формате, ученикам неожиданно включили видео порнографического содержания.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в СУ СКР по региону.

По данным СМИ, ранее проверку по факту «зумбомбинга» начала полиция. Информация о ЧП во время урока появилась в соцсети. Очевидцами трансляции порно во время урока стали некоторые родители.