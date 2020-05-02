Самара, , 08:40 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в сборе продуктовых пакетов для одиноких пенсионеров. Об этом 1 мая он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, сбор продуктовых пакетов прошел вместе с добровольцами #МыВместе. Волонтеры этой акции уже привезли в районы свыше восьми тысяч пакетов с продуктами. А всего планируется собрать и передать пожилым людям свыше 40 тысяч продуктовых наборов.

Отмечается, что граждане пожилого возраста получают не только продукты, но и драгоценное внимание, которое оказывают им молодые люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 1 мая в Самарской области зафиксировано 392 инфицированных коронавирусом. При этом 52 человека поправились.

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