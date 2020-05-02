Брешиа, Италия, , 08:29 — REGNUM Совместную дезинфекцию ещё трех лечебных учреждений в столице итальянской провинции Брешиа провели российские и итальянские военные специалисты. Об этом 2 мая сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа», — приводит РИА Новости сообщение российского военного ведомства.

Также указывается, что персонал и руководство данных учреждений встретили российских военных специалистов с аплодисментами и плакатами.

Помимо этого, известно, что в мероприятиях по дезинфекции были заняты 30 военнослужащих и 7 единиц техники специального назначения.

Напомним, всего военными специалистами России совместно с итальянскими коллегами были полностью дезинфицированы пансионаты для пожилых людей в 90 населенных пунктах Ломбардии.