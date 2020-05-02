Москва, , 08:08 — REGNUM Отличия симптомов сезонной аллергии от проявлений заболевания COVID-19 описали эксперты Роспотребнадзора. Соответствующее сообщение 2 мая обнародовано на сайте ведомства.

В нем указывается, что симптомами сезонной аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, а кроме этого — слезотечение и зуд.

«При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)», — также говорится в сообщении.

Помимо этого, даются рекомендации страдающим сезонной аллергией по снижению риска заражения их новым коронавирусом. Им рекомендуется оставаться дома, где концентрация пыльцевых зерен значительно ниже, установить в доме систему очистки воздуха и проводить ежедневную влажную уборку.

Кроме этого, в сообщении подчёркивается, что аллергия не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19 за исключением тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты Пентагона создали новую тест-систему, с помощью которой можно определить наличие коронавируса SARS-CoV-2 в течение 24 часов после заражения.